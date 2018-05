La nuova Juve, un anno dopo: Howedes, 1 milione a presenza

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivato come "parziale" risposta all'addio di Bonucci, ma anche per l'esigenza di aumentare le alternative sugli esterni, Benedikt Höwedes è diventato un nuovo difensore della Juventus il 30 agosto scorso. Quasi un anno dopo, il primo anno in Italia del campione del mondo tedesco può definirsi un vero incubo a livello personale. Cinque infortuni diversi collezionati in nove mesi, oltre trenta partite saltate per vari infortuni muscolari ed un riscatto che ovviamente è saltato da mesi dopo i tantissimi problemi fisici che ne azzerato le possibilità di conferma. A meno che i bianconeri non decidano di rinegoziare l'accordo stabilito con lo Schalke 04 ad inizio anno dopo un'annata da un milione a presenza (3,5 milioni per 3 presenze). Il paradosso si compone guardando contro chi il tedesco ha disputato i suoi tre gettoni, arrivati per 2/3 nel convulso finale di stagione: dopo l'esordio contro il Crotone, prima da novanta minuti contro la Sampdoria con tanto di gol e anche nel big match che rischiava di costare lo Scudetto ai bianconeri, allo Juventus Stadium contro il Napoli. La stima di Allegri c'è, ma la Juve avrà la forza di credere in lui dopo una stagione di questo tipo?

Costo: prestito (a 3,5 milioni) con obbligo di riscatto a 13 milioni dopo 25 presenze

Valore attuale: 12 milioni (dati Transfermarkt)

Ingaggio: 2,5 milioni

Scadenza contratto: 2018