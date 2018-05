La nuova Juve, un anno dopo: Matuidi, iniezione di dinamismo puro

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo l'addio, recente, di Pogba e, ancor prima, di Vidal, la Juventus aveva un disperato bisogno di nuova linfa per il proprio centrocampo, di un dinamismo e di un insieme di caratteristiche atletico-tattiche diverse da quelle di Pjanic e Khedira. E dodici mesi dopo rispetto a quanto avrebbe voluto, Marotta è riuscito a piazzare il colpo Blaise Matuidi, aumentando in solo colpo l'esperienza internazionale e la voglia di vincere ad alto livello del proprio centrocampo, rubando peraltro un equilibratore di incredibile importanza per la mediana del PSG. Lo dicono i fatti.

La prima stagione bianconera del francese si concluderà con poco meno di 50 presenze, un utilizzo praticamente perpetuo da parte di Allegri, che in effetti non ha calciatori dalle caratteristiche simili in rosa. C'è chi dice che sia stato lui l'acquisto più incisivo dell'estate per la Vecchia Signora, che di certo aveva bisogno di un innesto di muscoli e qualità in mezzo. A livello personale per il francese era importante tornare al centro del progetto di una squadra al top nel panorama internazionale, ruolo che nel PSG era in grande discussione. Senza dimenticare che tra poche settimane, inizierà il suo (probabile) ultimo Mondiale.

Costo: 20 milioni più dieci di bonus

Valore attuale: 30 milioni

Ingaggio: 3,5 milioni

Scadenza contratto: 2020