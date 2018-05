La nuova Juve, un anno dopo: Szczesny, il dopo Buffon è iniziato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La prima stagione di Wojciech Szczęsny in forza alla Juventus si chiude, o meglio si chiuderà, con giudizi ampiamente positivi. Il portiere polacco, impegnato in circa la metà delle sfide giocate dai bianconeri tra tutte le competizioni, ha infatti dimostrato di avere qualità e personalità tali da sostituire senza problemi il mito Buffon, prossimo al ritiro. L'investimento fatto in estate da Marotta e Paratici, che l'hanno prelevato dall'Arsenal dopo una stagione super alla Roma, ha dunque portato dividendi di alto spessore per i bianconeri. Davvero abile è stato Allegri nella gestione del grande senatore e del dodicesimo emergente, che dall'anno prossimo sarà il numero uno.

Per quanto riguarda il rendimento in campo, Szczęsny ha chiuso la porta in maniera perfetta alla sua ex squadra in entrambi i confronti di campionato ed è stato protagonista anche nella decisiva vittoria di Atene della Juve, che battendo l'Olympiakos si è assicurata la qualificazione alla fase finale. Il rimpianto è sicuramente il calcio di rigore non intercettato a Ronaldo, pochi secondi dopo essere entrato nella bolgia del Bernabeu dopo il rosso a Buffon in occasione del rigore in favore del Real Madrid.

Costo: 13 milioni di euro

Valore attuale: 20 milioni

Ingaggio: 3,5 milioni

Scadenza contratto: 2021