La nuova occasione che merita anche Giampiero Ventura

E' stato l'artefice principale del più grande disastro sportivo del calcio italiano, Giampiero Ventura da Genova. Settant'anni a gennaio e la Svezia come Waterloo, algido fronte e apice di un'avventura fallimentare. L'Italia fuori dal Mondiale, come il sole che non sorge più. Come il crepuscolo di una carriera per l'opinione e per il sentire comune ma un binario cieco, un frontale col destino, non possono essere il canto del cigno a ogni costo. Giampiero Ventura è stato tecnico di valore, Mister Libidine per Bari, per Torino. Ha vissuto sulle montagne russe di una carriera non troppo eccelsa dove l'incarico di commissario tecnico è stato gallone troppo prestigioso per il suo pedigree, per la capacità di gestire una Nazionale e le sue pressioni. Però il j'accuse italico deve trovare un suo triplice fischio. A imperitura memoria resterà il fallimento azzurro, la Svezia, la Russia che non c'è. Però non può, nonostante gli errori e gli orrori azzurri, esser condannato a perenne esilio calcistico. Le chiacchiere degli ultimi giorni spiegano che il Bologna o magari l'Udinese hanno l'idea di una nuova avventura, che per assonanza suona in modo combaciato con un altro inizio. Quel punto non sarà mai cancellato. C'è però un a capo che chiunque merita, nella vita. Senza dimenticare quel che è stato, senza scordare che Ventura è stato Sventura, per l'Italia, valutando però con onestà quel che sarà. Ovunque Ventura andrà, dovunque Ventura verrà scelto per ricominciare.