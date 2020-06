La nuova quotidianità degli arbitri. Fra tamponi, niente incontri prepartita e zero proteste

vedi letture

Non è cambiato l'approccio alle partite solo per le società e le squadre. Un nuovo via è atteso anche per le squadre arbitrali che, come riporta La Gazzetta dello Sport, dovranno abituarsi ad una nuova quotidianità in vista delle partite. Almeno fino al termine della stagione

Per direttori di gara, ad esempio, sono stati cancellati i raduni prima di ogni giornata di campionato, così come i momenti di analisi collettiva. Prima di ogni sfida, poi, saranno obbligatori i tamponi nelle proprie sedi di residenza col supporto della FIGC, l'arrivo negli stadi (un'ora e 45 prima del fischio d'inizio) dovrà essere con mezzi privati e nello spogliatoio l'ingresso sarà consentito solo e soltanto al personale arbitrale. Stesso discorso per la sala VAR.

Sul rettangolo verde, invece, addio al controllo dei tesserini al momento dell'ingresso in campo, proteste ravvicinate, strette di mano, esultanze, sputi.

Una nuova normalità anche per le ex "giacchette nere". Occorrerà un po' di tempo per abituarsi.