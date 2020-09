La nuova Roma 2020/21: Dzeko nell'incertezza, Fonseca schiera Cristante in difesa

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

LA NUOVA ROMA - Pochi giorni all’esordio in campionato della Roma e sono ancora tanti i dubbi per Fonseca. In attesa che arrivino Smalling e Kumbulla, la difesa resta a 3 con Mancini, Ibanez e Cristante al centro. In porta ballottaggio tra Pau Lopez e Mirante (lo spagnolo in vantaggio), mentre a centrocampo a sinistra giocherà Spinazzola e a destra Karsdorp (dopo il Verona verrà ceduto). In mezzo al campo Veretout e Diawara. Sulla trequarti Mkhitaryan e Pellegrini con Dzeko in attacco.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

QUELLO CHE MANCA - Chris Smalling si allontana: il centrale inglese è tornato al Manchester United, ma con tutta l'intenzione di vestire ancora giallorosso. L'intesa con i Red Devils è però lontana, così i giallorossi hanno virato su Kumbulla, c'è l'accordo col Verona. E poi c'è il giro degli attaccanti: i capitolini aspettano l'affondo della Roma per Dzeko che libererebbe il posto per Arek Milik. Fienga e De Sanctis cercano puntelli per la difesa: a sinistra è partito Kolarov, fari su Boli Bolingoli, terzino sinistro del Celtic, ma sul fronte mancino piace anche Cristiano Biraghi.