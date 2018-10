La nuova Roma, cooperativa del gol. Specialità: palle inattive

© foto di www.imagephotoagency.it

Steven Nzonzi, che dopo essersi visto annullare il gol contro il Milan stavolta ha potuto festeggiare il suo primo gol italiano. Segnano tutti, difensori centrali (Fazio e Manolas), terzini (Florenzi e Kolarov), centrocampisti (Pastore, Cristante, Lorenzo Pellegrini, Nzonzi) e ovviamente attaccanti (Dzeko, El Shaarawy, Under e Kluivert). In Europa, nell'Europa che conta, solo il Borussia Dortmund, con 13 uomini in rete, ha fatto meglio. Un dato positivo, che dimostra la bontà del gioco corale della squadra di Eusebio Di Francesco, che non dipende da un solo giocatore o da un solo reparto, e che può trovare il gol in varie soluzioni.

In una di queste è particolarmente forte: i calci da fermo. Il gol di Nzonzi è il sesto che arriva da palla inattiva: si va dagli specialisti su punizione diretta, come Kolarov, allo sfruttare al massimo i centimetri della rosa. Proprio Nzonzi, oltre a Fazio (autore del gol nel derby) e Dzeko superano il metro e 90, Manolas lo sfiora. Di Francesco ha lavorato molto su questo aspetto, considerato come la stagione scorsa i giallorossi fossero primi come "indice di pericolosità offensiva" ma che poi le realizzazioni da palla inattiva fossero al di sotto della media. I progressi sono sotto gli occhi di tutti.