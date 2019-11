© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La nuova Roma piace e con un piano industriale biennale, convince e attrae anche nuovi investitori. Sul piano prettamente sportivo, la partecipazione alla lunga volata per un posto nella prossima Champions certifica il buon lavoro di Fonseca, chiamato a ricostruire dalle macerie degli addii di De Rossi e Totti. L'interesse del magnate come Dan Friedkin, re dell’importazione delle Toyota negli Usa, è la punta dell’iceberg di una ventina di manifestazioni d’interesse giunte da tutto il mondo. Pallotta, pur deluso dalle critiche, non ha intenzione di uscire dall’azionariato secondo la Gazzetta dello Sport, ma passare all'incasso sì: se nel 2011 la Roma fu valutata nel complesso 110 milioni e ora si tratta (progetto stadio compreso) sulla base dei 750: per capirci, l'ultima compravendita di un club italiano, la Fiorentina, fu conclusa sulla base di circa 170 milioni, dalla famiglia Della Valle a Rocco Commisso.