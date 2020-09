La nuova Sampdoria 2020/21: Ranieri riparte dal 4-4-2, con Quagliarella-Bonazzoli davanti

Meno di una settimana all'inizio della nuova Serie A, le venti squadre che comporranno il prossimo campionato già pronte e ansiose di tornare in campo per disputare questa stranissima stagione 2020/21, così vicina alla scorsa e già compressa per riportare il calendario alla normalità dopo i quasi tre mesi di lockdown che hanno paralizzato l'Europa. Per sei formazioni l'inizio dell'anno è già stato rimandato, rendendo così il primo turno meno ricco di incroci. Andiamo a vedere i probabili undici delle venti squadre di Serie A per l'esordio stagionale:

LA NUOVA SAMPDORIA - Debutto di fuoco per la Sampdoria che sfiderà i campioni d’Italia della Juventus allo Stadium. Nessuno novità negli uomini e nello schema per Claudio Ranieri che schiererà la sua squadra con il 4-4-2. In porta ci sarà Audero con Bereszynski e Augello sulle corsie mentre il pacchetto arretrato sarà completato da Yoshida e Tonelli. A centrocampo dovrebbe esserci Ekdal insieme a Thorsby con Depaoli e Jankto esterni. In attacco Quagliarella dovrebbe far coppia con Bonazzoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella.

QUELLO CHE MANCA - In definizione l'operazione legata ad Antonio Marin, che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dalla Dinamo Zagabria. Il centrocampo, al momento, è la priorità: c'è la possibilità di arrivare ad Adrien Silva, in uscita dal Leicester e proposto ai liguri. Complicato Nicolussi-Caviglia, piace Elneny dell'Arsenal. In attacco resta viva l'idea che porta a Ernesto Torregrossa, per il quale il Brescia ha finora espresso una valutazione giudicata troppo alta dal presidente Ferrero. Colley piace all'estero, così come Murillo. Le cessioni saranno fondamentali per finanziare il mercato in entrata, per ora ferme al palo.