La nuova Serie A. Il valzer delle panchine sta per terminare

© foto di Imago/Image Sport

Si va definendo il valzer delle panchine in Serie A. Delle venti partecipanti, in attesa dell'ultima che uscirà dai playoff di Serie B, sono già cinque i volti nuovi in panchina. In primo piano, ovviamente, quello di Carlo Ancelotti, erede di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, che torna in Italia nove anni dopo la fine del rapporto col Milan. Cambia anche il Bologna di Joey Saputo che chiusa l'era Donadoni durata quasi tre anni ha scelto Filippo Inzaghi per il nuovo corso (sempre che il Venezia non salga in Serie A rimescolando le carte in gioco); un giovane allenatore al Dall'Ara così come al Mapei Stadium dove Roberto De Zerbi raccoglierà l'eredità di Giuseppe Iachini. Allenatore d'esperienza, invece, per il Cagliari che archiviate le vicissitudini dell'ultima annata ha scelto Rolando Maran per tornare ad essere competitivo. Manca, infine, ancora il nuovo titolare della panchina dell'Udinese. L'avventura di Igor Tudor sembra, infatti, essere destinata a durare solo quattro partite. Il futuro, alla Dacia Arena, potrebbe comunque parlare una lingua diversa dall'italiano con Miguel Cardoso e Quique Sanchez Flores nel mirino della famiglia Pozzo.