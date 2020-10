La nuova storia di Rabiot con la Francia. Ora si gioca davvero un posto al Mondiale

Due anni da escluso dopo aver rifiutato di essere riserva al Mondiale, Adrian Rabiot è tornato parte della Francia di Didier Deschamps. Torna in un reparto super concorrenziale ma è certamente uno degli uomini più attesi, tanto che L'Equipe anche oggi gli dedica la pagina riservata ai Bleus. Pogba e Kanté saranno ancora parte della Nazionale, Rabiot lotta per avere uno degli altri tre sport con la Francia, maglia per cui è in lizza anche Camavinga del Rennes.