La nuova vita del Cholito Simeone

© foto di Federico De Luca

Il mercato della Fiorentina non ha certamente stravolto la formazione di Stefano Pioli visto che è arrivato un solo calciatore con Corvino che ha deciso di concentrarsi maggiormente sugli acquisti per l'estate rispetto a quelli per l'immediato. A qualcuno però, l'arrivo di Muriel ha effettivamente sconvolto i piani. Stiamo parlando ovviamente di Giovanni Simeone, inamovibile titolare al centro dell'attacco viola, almeno fino a quando, direttamente dalla Spagna, è piovuto un brillante colombiano in cerca di riscatto.

Oggi con l'Udinese, per la prima volta da quando è a Firenze, resterà in panchina per due partite di fila, con Pioli che, nonostante le due reti segnate nel 7-1 contro la Roma in Coppa Italia, gli ha preferito ancora Mirallas, migliore in campo con Chiesa proprio nel match di mercoledì scorso. E' ovvio che non ci sia niente di male nel fare un po' di panchina, soprattutto dopo un inizio di stagione così poco convincente, ma è altrettanto normale pensare a come sia cambiata la vita professionale del Cholito nel giro di così poche settimane. L'argentino ora dovrà essere bravo a dimostrare a partita in corso di essere all'altezza di un modulo che presupponga la doppia punta in avanti. Soprattutto dovrà dimostrare di aver ritrovato con continuità la via del gol, anche perché gli altri compagni di reparto, ora come ora, sono intoccabili per assoluti meriti sportivi.