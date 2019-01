La nuova vita di Ansaldi al Torino. Contro il tempo e contro il mercato

Torino-Inter 1-0 (35' Izzo)

Radiomercato racconta che per l'estate, il ds del Torino, Gianluca Petrachi, stia cercando un esterno sinistro a tutta fascia titolare. Uno che sia un De Silvestri mancino, che si prenda l'esterno e lo faccia suo. Segnali d'addio per Cristian Ansaldi? No, la sensazione è un'altra. L'argentino, trentadue anni, gioca in un ruolo e in una posizione dalla forte usura fisica e per questo sta vivendo, tra necessità e virtù, una seconda giovinezza. Perché "mi trovo alla grande a centrocampo", non è solo il titolo della sua recente biografia tattica, ma pure la realtà di un giocatore che pure oggi si è disimpegnato ben più che discretamente nella posizione. Allarga il gioco, s'inserisce, ha i tempi di copertura. Chiaro, non è l'uomo che può garantire i fendenti offensivi in zona realizzativa, ma per quello servirà che Baselli o chi per lui garantisca i gol dell'interno di centrocampo. Ansaldi ha agito da mediano mancino ma si è anche spinto dietro le due punte, in alcune fasi di gioco, con Rincon e Lukic più schiacciati sulla stessa linea. Uno con la sua esperienza, di gioco e di grandi club, può essere un giocatore che può dare pochi punti di riferimento agli avversari e sopperire alle lacune di una carriera giocata altrove nel rettangolo con la capacità di leggere il gioco e la partita non indifferenti. Per vincere contro radiomercato. E anche contro il tempo che passa.