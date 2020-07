La nuova vita di Matri: "A Brescia non mi sono sentito trattato come volevo, ma resto nel calcio"

Lo scorso mese di maggio Alessandro Matri ha annunciato il suo addio al calcio giocato. L'ex Juventus, dopo aver girovagato per l'intera Serie A e non solo, è tornato sui motivi che l'hanno spinto a prendere questa decisione in una chiacchierata con La Gazzetta dello Sport: "Con la ripartenza, la nostalgia è arrivata. Ci soffri, certo. Ma non mi sono sentito trattato come volevo, che non significa giocare, e ho preso la decisione con le idee chiare. Futuro? Sto prendendo in considerazione tante cose. E’ una delle tante. Sicuramente voglio stare nel calcio".