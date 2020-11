La nuova vita di Rabiot: da incompreso a perno di Juve e nazionale francese

Adrien Rabiot deve aver sognato questa rinascita per diversi mesi dopo le incomprensioni, i litigi in terra madre, l’addio al Paris Saint-Germain e la nuova esperienza pronta a prendere il via, e nata con più di qualche difficoltà, in quel di Torino con la maglia della Juventus. Un processo di rivitalizzazione tortuoso, pieno zeppo di saliscendi, ma che ha portato, allo stato attuale, il centrocampista classe 1995 a essere perno sia della Juventus di Andrea Pirlo che della Nazionale francese di Didier Deschamps.

UN ALTRO RABIOT - Proprio il commissario tecnico transalpino si è espresso sul nuovo Rabiot ammirato negli ultimi tempi: “È cresciuto molto: non posso dire che si sia trasformato ma non è più lo stesso di prima. In campo non si pone problemi sulla posizione, ha la capacità di adattarsi. So in che squadra gioca, quando sei alla Juventus fai quello che ti dicono di fare e se rifiuti te ne vai”. Trasformazione no, ma salto qualitativo e temperamentale in avanti sì. Il trasferimento a Torino ha cambiato tutto o quasi: un ambientamento complicato, anche a detta di Maurizio Sarri che lo scorso hanno però ne ha a più riprese parlato in termini positivi attendendone l’esplosione. Dalle polemiche sul ritardo nel rientro a Torino dalla Costa Azzurra per la ripresa degli allenamenti, all’innalzamento del livello delle prestazioni nell’ultima parte della scorsa stagione fino al ritorno, dopo due anni di assenza, in nazionale. Una crescita continua che prosegue con costanza anche nel nuovo ciclo di Madama post cambio di guida tecnica.

L’INTOCCABILE - La coppia di mediani mandata in campo da Andrea Pirlo nelle prime uscite della sua Juventus ha avuto, quasi sempre, un punto di partenza: Adrien Rabiot. Presente in tutte e nove le gare disputate dai bianconeri, per sette volte dal primo minuto con, a rotazione, uno fra Bentancur, McKennie e Arthur. Lui e poi uno degli altri, il nuovo centrocampo a tinte juventine parte dai suoi strappi e dalle sue nuove sicurezze. All’attivo anche un gol, nello spezzone da subentrato contro lo Spezia (assieme alla trasferta di Crotone le due gare non da titolare), e tante corse in lungo e in largo per il rettangolo verde, spesso e volentieri con i tempi giusti, che l’hanno fatto preferire rispetto ai compagni di reparto. “Ho aspettato il mio momento con pazienza. Da quando sono alla Juventus mi sento un giocatore diverso, una persona diversa. Questo trasferimento mi ha fatto crescere e si vede anche con la maglia della nazionale”, queste le parole dello stesso Rabiot e sì, si può confermare: il miglioramento è più che ben visibile.