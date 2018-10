La nuova vita di Tonelli, due anni dopo: dal blucerchiato all'azzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre vittorie, un pari e una sconfitta, in casa contro l'Inter: è questo il rendimento della Sampdoria con Lorenzo Tonelli in campo. Sulle qualità del centrale toscano i dubbi erano davvero pochi e le squadre che in estate se lo sono conteso toccano la doppia cifra, ma la conferma più importante di questo inizio di stagione è arrivata dal punto di vista fisico e dell'affidabilità: 450 minuti in campo, solo due gare saltate e numeri da record per la difesa della squadra di Giampaolo. E, da non dimenticare, il consueto apporto sotto porta, quella avversaria stavolta, che l'aveva reso molto apprezzato anche dai tifosi del Napoli.

Avendo dato le giuste garanzie anche dal punto di vista fisico, ecco arrivare la chiamata di Roberto Mancini, che ha scelto lui per la sostituzione di Romagonoli, oggi "sconvocato" per infortunio. Una nuova vita per Tonelli, che ai tempi di Napoli sembrava sprofondato in un angolo buio da cui non era semplice rialzarsi e che invece ora può mettersi a disposizione della Nazionale senza alcun timore reverenziale, riprendendo il discorso brutalmente interrotto dopo l'addio all'Empoli, quando anche Conte si era accorto delle sue qualità convocandolo nel gruppo pre-Europeo.