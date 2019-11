La pagelle del Brescia - Balotelli gol dopo gli insulti. Romulo spento

© foto di www.imagephotoagency.it

Hellas Verona-Brescia 2-1 (50' Salcedo, 82' Pessina, 85' Balotelli)

Joronen 6 - Sui gol del Verona non ha particolari responsabilità. In generale guida la difesa con buona personalità, regalando sicurezza soprattutto sulle prese alte nei calci d'angolo battuti da Veloso.

Cistana 5,5 - Comunque una discreta partita da parte del prodotto del settore giovanile delle Rondinelle. Peccato che in occasione del raddoppio dell'Hellas potesse provare a chiudere meglio e con più cattiveria sull'autore del gol Pessina.

Mangraviti 6 - A inizio partita esce malissimo su Amrabat e prende il giallo. Si fa perdonare alla grande con la clamorosa chiusura su Salcedo, con l'arbitro che inizialmente fischia rigore salvo poi rivedere la decisione grazie al VAR. (dal 46' Ndoj 6 - Entra bene in partita, con qualità nelle giocate. Peccato che la squadra riesca a beneficiarne solo in parte).

Mateju 5,5 - Schierato nell'inedito ruolo di terzo a destra nella difesa a 3 (o a 5, a seconda di fasi di gioco e interpretazioni), alterna buone chiusure a disattenzioni viziate probabilmente anche dal campo particolarmente scivoloso.

Sabelli 5,5 - Dopo le ultime ottime prestazioni, un piccolo passo indietro per l'esterno destro di Corini. Spinge meno del solito e la manovra delle Rondinelle a tratti ne risente.

Bisoli 6 - Altra prestazione di grande corsa e carattere. Alterna come tutta la squadra cose buone ad errori evitabili, sfiora la rete nel primo tempo e si mette spesso a disposizione dei compagni.

Tonali 5,5 - Meno qualità rispetto al solito, colpa probabilmente di uno spazio di manovra limitato a causa della densità della linea mediana di Juric. Si cede solo a tratti.

Romulo 5 - Il raddoppio dell'Hellas nasce da un suo errore, o meglio una sua leggerezza sulla trequarti. Bello il duello a centrocampo con Amrabat, ma oggi sono più le cose sbagliate che quelle giuste.

Martella 5 - Spinge spesso e bene durante il primo tempo, arrivando spesso e volentieri al cross. Ma ha il demerito di farsi saltare in testa da Salcedo in occasione del vantaggio scaligero. (dall'86' Curcio sv).

Donnarumma 5,5 - Nel primo tempo è pimpante e cerca spesso il dialogo coi compagni. Nella ripresa si vede pochissimo, non costruisce occasioni da gol e Corini lo toglie per far posto a Matri. (dal 71' Matri 6 - Entra con buona verve in partita, creando un paio di situazioni pericolose. Reclama un rigore nei minuti di recupero, finendo per essere espulso immediatamente dopo il fischio finale).

Balotelli 7 - Nel primo tempo calcia una straordinaria punizione e colpisce l'incrocio dei pali. Nella ripresa litiga col pubblico per i soliti ignobili insulti razzisti, minaccia di lasciare il campo e segna la bellissima rete del 2-1. Peccato che non basti per portare punti ai suoi.