La pagelle del Brescia - Balotelli non incide, Donnarumma sì. Ok Cistana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Joronen 6 - In occasione dell'autorete di Chancellor mette in difficoltà il difensore con un'uscita non proprio perfetta. Anzi. Ma nel secondo tempo si rende protagonista di 2-3 ottime parate che di fatto salvano il risultato.

Sabelli 6 - Corsa e personalità sulla fascia destra di Corini. Non ha paura a spingere e in fase difensiva chiude bene in un paio di circostanze. Anche dal punto di vista del carattere tiene botta.

Chancellor 5,5 - Sul'autogol è particolarmente sfortunato. Si rifà in parte nella ripresa opponendosi alla conclusione al volo di Rabiot.

Cistana 6,5 - Che personalità, per il difensore classe '97. Sempre sul pezzo, raramente concede spazio alle iniziative del diretto avversario. In fase di impostazione sbaglia qualcosa, ma la sua prova contro i campioni d'Italia è assolutamente positiva.

Mateju 6 - Regge contro gli esterni bianconeri. All'inizio Danilo gli crea pochi problemi, mentre Cuadrado riesce a impensierirlo un po' di più. Ordinato, sbaglia comunque poco. (dal 70esimo Martella 6 - Entra con buon piglio, riuscendo a scodellare anche un paio di cross interessanti dalla sinistra).

Dessena 5,5 - Porta tanto dinamismo nel centrocampo di Corini. Ma vista la zona nevralgica del gioco in fase di impostazione servirebbe un po' più di precisione.

Tonali 6,5 - L'azione e la conduzione di palla prima del gol di Donnarumma è da guardare e riguardare. Altra buona prova, anche se nella ripresa perde un po' di intensità.

Bisoli 6 - Nel primo tempo è una costante spina nel fianco per Alex Sandro. Arriva spesso sul fondo ed i suoi inserimenti creano scompiglio nella difesa bianconera.

Romulo 5,5 - Nel primo tempo pressa a tutto campo e fa spesso guadagnare metri alla squadra. Ma alla distanza perde tanta lucidità e nella ripresa si vede meno di quanto ci si aspettasse. (dall'85esimo Ayé sv).

Donnarumma 6,5 - Giusto il tempo di capire dove si trova che ha già segnato il suo quarto gol in campionato. L'errore di Szczesny toglie poco alla bravura dell'attaccante di Corini che per il resto della gara scende spesso e volentieri fino a centrocampo per trovare palloni giocabili. (dal 65' Matri 5,5 - Entra con grande voglia di incidere e combatte col fisico con tutta la difesa bianconera. Ma le occasioni pericolose sono ben poche).

Balotelli 6 - La prima di Supermario nella sua Brescia. Nel primo tempo è attivo su tutto il fronte d'attacco, creando qualche grattacapo a Szczesny con una bella punizione da 35 metri. Anche lui cala un po' alla distanza, come prevedibile.