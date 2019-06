La pagelle della Spagna - Fabian Ruiz monumentale, Olmo decisivo

Fonte: Dall'inviato alla Dacia Arena, Udine

SPAGNA-GERMANIA 2-1

Sivera 5,5 - Poco da fare nel primo tempo, se non salvare su un tiro deviato di Oztunali. Poi rischia la frittata su tiro di Amiri, deve ringraziare Jesus Vallejo. Ingannato da una deviazione sul tiro di Amiri.

Aguirregabiria 6,5 - Un po' in difficoltà quando Henrichs da una mano ad Amiri, in un paio di circostanze sbaglia i tempi dell'interno.

Nunez 6 - Waldschmidt non gli fa girare la testa, ma non deve ricorrere mai alle maniere forti per fermarlo.

Vallejo 6,5 - Si prende un giallo con un eccesso di foga, intervenendo in maniera scomposta. Poteva anche starci il rosso, perché la gamba sembra un po' alta. Si riscatta salvando sull'accorrente Waldschmidt.

Junior Firpo 6 - Oztunali lo punta in più di una circostanza, le occasioni arrivano dal suo lato. Prima regola: mai spazzarla in mezzo, lui rischia di dare un'occasione facile agli avversari.

Roca 6,5 - Lavoro di cucitura in mezzo al campo, badando principalmente al sodo. La nasconde, con i colleghi di reparto, a Dahoud e compagni.

Fabian Ruiz 7,5 - Gol straordinario a parte, sembra di una classe superiore. A un certo punto Amiri compie un fallo di frustrazione, lui lo spintona. All'inizio della ripresa perde un pallone sanguinoso, dando un'opportunità agli avversari (dal 79' Merino s.v.).

Olmo 7,5 - Un discreto talento, la palla è difficile che gli venga portata via. Più offensivo rispetto ai colleghi della trequarti, si avvicina spesso all'area. Sempre pericoloso, sul gol ha il colpo di genio di toccarla sotto, come i grandi.

Ceballos 6,5 - Due anni fa venne premiato come miglior giocatore, si capisce il perché: tecnica sopraffina, non la perde mai, anche un discreto carattere.

Fornals 5,5 - Meno in vista rispetto agli altri, nel primo tempo non combina granché. Poi viene sostituito (dal 72' Borja Mayoral s.v.)

Oyarzabal 5 - Pochi i palloni giocabili, quando tenta di metterla giù in area viene fermato facilmente da Tah (dal 54' Soler 6,5 - Meno attaccante, gestisce il pallone senza grossi problemi: prende una traversa straordinaria, con Nubel immobile).