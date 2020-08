La panchina dopo i 4 anni di regia. Da Maestro e Mister, la Juventus si affida ad Andrea Pirlo

"Da Maestro... a Mister". Aveva salutato così la Juventus l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina dell'Under23, nei giorni scorsi. La scelta di riportarlo a Torino nelle vesti di allenatore della seconda squadra era arrivata direttamente dal presidente Andrea Agnelli, ma nelle ultime ore siamo andati ben oltre, con la Juventus che ha scelto di affidargli la panchina della prima squadra.

I suoi 4 anni juventini - Era l'estate del 2011, quando Pirlo decise di sposare Madama. I 9 anni ricchi di soddisfazioni al Milan erano oramai alle spalle e da svincolato il Regista scelse l'ambizioso progetto di Andrea Agnelli. Non fu propriamente semplice, la Juventus arrivava da un ben poco esaltante settimo posto del campionato precedente. Ma i presupposti c'erano tutti. E anche grazie a Pirlo furono poste le basi per il quasi decennale dominio seguente. Con Pirlo a Torino arrivò anche Antonio Conte in panchina, il resto è storia: in bianconero Pirlo ha vinto 4 Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, rispondendo sul campo a chi lo aveva etichettato (evidentemente sbagliando) come bollito.