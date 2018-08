La panchina odierna dell'Inter è costata oltre 200 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quanto vale la rosa dell'Inter? Tanto, tantissimo. Quanto ha speso Piero Ausilio sul mercato nell'anno in corso? Parecchio, ma quello che fa specie sono le cifre dei non titolari che oggi erano in panchina con Luciano Spalletti. Iniziamo da Ranocchia, 6 milioni di euro (più il prestito di Destro) più 12,5 di riscatto (sempre più Destro) qualche anno fa. Dalbert 28 milioni - decisamente un prezzo non credibile per quello visto finora - e Gagliardini uguale, oramai divenuto riserva della riserva a metà campo. Stessa sorte di Candreva, 25 milioni di euro alla Lazio, mentre Keita Balde è passato dal Monaco: 5 milioni per il prestito, 34 per il riscatto, ma bastano i primi. Karamoh è costato 5,5 milioni, Borja Valero 6, Nainggolan 24 (più ci sarebbero i cartellini di Zaniolo e Santon). Lautaro Martinez e Joao Mario chiudono con il botto: 62 milioni in due.

Quasi tutti gli acquisti, Ranocchia a parte, sono stati condotti da Ausilio. Duecento milioni spesi dal 2016 in poi. E tutti quanti in panchina.

La lista:

Ranocchia 18,5

Dalbert 28

Gagliardini 28

Candreva 25

Balde 5 (per il prestito, 34 per il riscatto)

Borja Valero 6

Nainggolan 24 (più Zaniolo e Santon)

Martinez 22

Joao Mario 40

Karamoh 5,5