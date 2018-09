La paura fa 90. Primo punto per il Chievo, la strada è in salita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta onorevole con la Juventus e la goleada subita a Firenze, il Chievo di mister D'Anna conquista il suo primo punto in campionato e mantiene inviolata la porta grazie anche al ritorno di Stefano Sorrentino, assente contro i viola dopo l'infortunio subito durante la sfida con la Juventus di Cristiano Ronaldo.

Una gara, quella con l'Empoli, dove (soprattutto nel primo tempo) ha dominato la paura. Chiudere prima della sosta con 3 sconfitte consecutive sarebbe stato un duro colpo per il morale, per questo mister D'Anna ha mandato in campo una squadra più coperta, rinunciando inizialmente all'estro ed alla velocità di Giaccherini. Una paura che è stata lampante nella ripresa, quando il tecnico del Chievo ha sostituito Rigoni (il migliore in campo dei suoi insieme a Sorrentino) per inserire un terzino come Depaoli, schierandolo oltretutto a centrocampo. Dall'altra parte Andreazzoli, forte del successo alla prima gara (vittoria con il Cagliari, ndr), ha cercato di vincere la gara fino all'ultimo secondo, inserendo prima Mraz e poi Bennacer.

Una paura che ha portato il primo, agognato, punto in campionato. La strada per la salvezza però è ancora lunga e soprattutto molto ripida, anche alla luce della qualità delle neo promosse, su tutte l'Empoli di Andreazzoli.