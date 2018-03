La pazzesca media di Immobile che adesso punta il record di Higuain

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ventisei gol alla trentesima giornata, ventisei gol in ventisette presenze. La stagione di Ciro Immobile è di quelle da quasi-record ma certamente da sogno. Le statistiche non mentono: la punta dell'Italia, che in biancoceleste è spietata ma che in azzurro fatica a sfondare, sta viaggiando su medie pazzesche. In stagione sta segnando praticamente una rete a partita, per la precisione è a 0,96 e continuando su questi ritmi potrebbe arrivare addirittura a quota 35. Quasi come Gonzalo Higuain che, nella stagione 2015/2016, ne segnò 36, superando anche Nordahl. Sembrava una domenica storta, per la Lazio. Ci ha pensato anche e soprattutto Immobile a riportare il sereno in casa Lotito, Inzaghi e in quelle dei tifosi biancocelesti. Che con lui proseguono a sognare la Champions League.