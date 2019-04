Fonte: Dal nostro inviato a Londra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono trascorsi 39 giorni dall'ultimo gol di Lorenzo Insigne. Più di un mese, tantissimo se di professione fai l'attaccante e, soprattutto, se quell'ultimo gol è arrivato 20 giorni dopo quello precedente.

Sono 3 i gol realizzati da Lorenzo Insigne in questo 2019. Pochissimi, soprattutto se confrontati col rendimento della prima parte di stagione, con la doppia cifra raggiunta già a metà novembre. Dieci gol in poche settimane che sembravano il preludio alla sua migliore stagione. Ma che, invece, si sono rivelati il preludio a una lunga fase di appannamento.

Ieri Carlo Ancelotti l'ha preferito a Milik, l'ha schierato dal primo minuto e Insigne ha risposto ancora una volta assente, almeno nel momento decisivo. Perché quella palla gol fallita al 45esimo non è da lui, pesa come un macigno sul discorso qualificazione e certifica che non è il suo momento.

Non che il suo nome da febbraio a questa parte sia passato in secondo piano, tutt'altro. S'è parlato sempre e comunque del numero 24 partenopeo: la fascia di capitano, i fischi, la replica, l'intervista, le critiche e la retromarcia. Discussioni che però col campo c'entrano poco e nulla, che riguardano più il futuro che il presente. Un presente buio, la peggiore versione di Lorenzo Insigne.