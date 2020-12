La perla di Insigne al 92' salva il Napoli: il Torino può persino recriminare per l'1-1 finale

Finisce 1-1 tra Napoli e Torino: al gol granata di Izzo al 56' risponde il capitano dei padroni di casa Insigne nei minuti di recupero finali.

Pre-partita e formazioni – Impossibile soffermarsi solamente sugli undici titolari scelti dai due allenatori per raccontare l'avvicinamento alla partita. In casa Napoli, infatti, da ieri c'è un punto in più in classifica e una partita contro la Juventus da giocare. La squadra di Pirlo ieri ha subito il contraccolpo psicologico, deve evitare una sorta di “euforia rilassante” quella di Gattuso. Che in porta torna ad inserire Meret, dovendo invece rinunciare ai precari Koulibaly e Lozano dal 1', ai quali sono preferiti Maksimovic e Politano. In casa Torino si rivede Sirigu tra i pali, dopo due partite di assenza, ed una difesa a tre ormai divenatata un must per Giampalo. Quest'oggi, con Singo e Rodriguez laterali, è spesso a cinque. Davanti Verdi a rimorchio di Belotti.

Primi 45' troppo lenti per essere veri – La partita inizia su ritmi molto bassi, e su quelli si trascinerà tutto il primo tempo. Bruttino, a voler essere magnanimi: i granata coprono molto bene gli spazi sia sulle fasce che, soprattutto, centralmente, ed è proprio del Toro il primo tiro in porta, anche se Verdi va troppo centrale per sorprendere Meret. Più pericoloso più tardi Belotti, anche se largo di un pelo, mentre tra gli azzurri l'unico ad affacciarsi in avanti è Zielinski, che però non impegna severamente Sirigu. La notizia del primo tempo è perciò l'uscita forzata di Demme, che ha subito un infortunio alla zona del gluteo: al suo posto, alla mezz'ora, dentro Elmas. Ma il primo tempo non offre più squilli e si conclude su uno 0-0 piuttosto triste per fattezze e realizzazione.

Izzo fa gli onori di casa – Serve un episodio per sbloccare l'incontro, e questo arriva dopo una decina di minuti nella ripresa. Su calcio d'angolo lo schema granata porta Verdi, ex che non ha lasciato il segno in Campania, al cross: la deviazione di Di Lorenzo lo trasforma in un assist per Izzo che schiaccia con forza a terra col mancino, beffando Meret e il Napoli intero: allo stadio Maradona è il Torino a passare in vantaggio.

Gattuso le prova tutte – A quel punto le cose per Gattuso prendono le sembianze di un'impervia salita e il tecnico dei partenopei tenta di cambiare le sorti con le carte a sua disposizione. Dopo l'atteso subentro di Lozano all'ora abbondante di gioco, ecco anche la triplice e definitiva mossa al 72', quella della disperazione rappresentata dall'ingresso di Llorente, all'esordio stagionale nel Napoli.

Assalti finali - Le cose però non sembrano cambiare, e la serata del Napoli continua sui pessimi binari sui quali si è instradato già dall'inizio della partita. C'è giusto modo per assistere ad un colpo di testa poco cattivo di Zielinski e al tentativo poco pericoloso di Lozano su fronte rovesciato dopo la parata di Meret su Belotti. Quando tutto sembra perduto, però, ecco il gol di Insigne che al minuto 92 riceve da Zielinski e trasforma in oro il pallone, spedendolo dolcemente all'incrocio. La frittata completa è evitata, anche se il Napoli non può essere felice di essere uscito con un punto da quest'ultima uscita dell'anno solare.