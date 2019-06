La pietra tombale sull'era Pallotta?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mettersi contro Francesco Totti, in casa sua, non sembra una mossa straordinariamente astuta se miri a rimanere al vertice della Roma. E di conseguenza, il futuro di James Pallotta come patron della Lupa, sembra accorciarsi minuto dopo minuto: perché nella Capitale, può rimanere anche a dispetto dei santi, ma non a dispetto del Capitano. Oggi il capitano ha parlato chiarissimo: "Tutti sappiamo che da calciatore mi hanno fatto smettere. In dirigenza sono entrato in punta di piedi perché per me era una novità, ho capito che il calciatore e il dirigente sono cose completamente diverse. Di promesse ne sono state fatte tante, ma alla fine non sono mai state mantenute. Poi col passare del tempo giudichi, valuti e anche io ho una personalità e non resto lì a fare quello che mi chiedono di fare in modo passivo. Poi però col passare del tempo ho capito di non voler continuare a restare a disposizione di persone che non mi avrebbero mai voluto in quel ruolo".

Per un presidente che manca dalla Capitale da oltre 18 mesi, le parole del Capitano, perché a prescindere dal ruolo in società questo sarà sempre il ruolo di Francesco Totti nella mente del tifoso giallorosso, sembrano essere ferite mortali. L'addio di De Rossi aveva fatto esplodere la rabbia dei tifosi, quello condito da svariati attacchi da parte del numero 10 potrebbe portare ad un vero e proprio moto popolare, rendendo praticamente impossibile la prosecuzione dell'avventura a stelle e strisce per la società capitolina. E il fatto che questo terremoto, l'ennesimo, avvenga dopo una stagione sportivamente non eccezionale ma nemmeno drammatica, dà bene il senso dello scontento generale che regna a Trigoria, dove negli ultimi sei mesi hanno liberato l'armadietto in ordine cronologico il direttore sportivo, il capitano e la bandiera di sempre. Chi sarà il prossimo?