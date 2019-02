La polizia del Dorset comunica: "Il corpo recuperato è di Emiliano Sala"

Il corpo senza vita recuperato nelle scorse ore all'interno dei resti del Piper Malibu precipitato il 21 gennaio scorso nella Manica è quello di Emiliano Sala. La notizia è stata diffusa pochi minuti fa dalla Polizia del Dorset con un comunicato dopo l'autopsia ed il riconoscimento legale svolto oggi a Portland, in Inghilterra. Ancora nessuna traccia del corpo di David Ibbotson, il pilota che era a bordo con Sala nel momento dello schianto in mare.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) February 7, 2019