La possibile classifica con l'algoritmo: Champions confermata ma Milan senza Europa

E se il campionato non dovesse andare avanti? Le ipotesi sono quelle dei playoff e playout ma c'è anche quella dell'algoritmo per calcolare la classifica finale. Il Corriere della Sera spiega che calcola una serie di parametri con differenti pesi, da punti a media inglese, da gare disputate in casa e fuori al calendario, da usare se la stagione dovesse bloccarsi con squadre senza lo stesso numero di partite giocate. Non trova però consensi nel calcio ma come sarebbe la classifica?

Juventus campione ma senza titolo Juventus prima con 92,07 punti, secondo l'algoritmo individuato da Repubblica (ma titolo non assegnato), poi Lazio, Inter e Atalanta in Champions League. In Europa League andrebbero Roma e Napoli, quinta e sesta. Solo nono posto per il Milan dietro a Verona e Parma, giù invece Lecce, SPAL e Brescia. Per i salentini decisiva un'inezia nel calcolo: il Genoa sarebbe a 36,86 punti, il Lecce a 36,53.