La possibile Juve di Sarri: i grandi sogni sono Isco e Milinkovic-Savic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Libero oggi in edicola disegna già la possibile Juventus di Maurizio Sarri. Due i possibili innesti per l'allenatore ora al Chelsea: Isco e Sergej Milinkovic-Savic. Il primo dal Real Madrid, il secondo dalla Lazio. Per il resto, le possibilità sono il 4-3-3 con Dybala falso nueve e una mediana tutta rinnovata e fortemente d'attacco, l'altro è un 4-3-1-2 con Ramsey dietro a Ronaldo e Dybala.