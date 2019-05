La possibile Juve di Sarri: Pogba a prescindere, Higuain torna. Per restare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Juventus di Maurizio Sarri. Possibile, probabile. La dipinge oggi Tuttosport in edicola, con l'obiettivo Paul Pogba che però non cambia. L'alternativa è Sergej Milinkovic-Savic della Lazio, ma il Polpo è il primo nome per la mediana. Rientrerà dal Chelsea Gonzalo Higuain: che pareva destinato a essere reindirizzato altrove ma con Sarri potrebbe restare da protagonista. E anche Paulo Dybala, che ieri ha detto di voler restare, è elemento gradito all'ex tecnico azzurro.