La possibile rivelazione: Adam Ounas, convinto a restare da Ancelotti

Solo tre presenze da titolare (due in Coppa Italia e una in Europa League) e pochi spezzoni in campionato nel suo primo anno in Italia. Adam Ounas sperava di trovare maggiore spazio nel Napoli di Maurizio Sarri, ma la scarsa propensione al turnover del tecnico toscano ha costretto il talento algerino a trascorrere in panchina gran parte della scorsa stagione.

I tanti estimatori in Francia e la voglia di tornare a giocare con continuità lo stavano spingendo a lasciare il capoluogo campano, ma ci ha pensato Carlo Ancelotti a fargli cambiare idea, chiedendo alla società di trattenerlo: Ounas, pagato ben 10 milioni un anno fa, sarà molto importante nel progetto tattico del tecnico emiliano, intenzionato a coinvolgere ogni elemento della rosa per rendere la sua squadra competitiva su tutti i fronti. I tifosi partenopei si augurano che l'esterno francese - che compirà 22 anni a novembre - torni ai fasti di Bordeaux e spacchi le partite come aveva predetto Giuntoli.

Nome: Adam Ounas

Anno di nascita: 1996

Club: Napoli

Ruolo: ala sinistra

Carriera: Bordeaux, Napoli