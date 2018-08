La possibile rivelazione: Amato Ciciretti, a Parma per consacrarsi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Amato Ciciretti ci riprova, stavolta con la maglia del Parma. L'attaccante ha infatti conquistato nuovamente la promozione, stavolta con la maglia crociata, dopo averlo fatto due anni fa con quella del Benevento, vivendo però una stagione di alti e bassi alla sua prima occasione in Serie A. La questione contrattuale sicuramente influì, col Napoli pronto a ingaggiarlo a scadenza, premiando il Parma con un prestito per gli ultimi mesi della stagione. L'ex Roma tuttavia fu fermato per tante settimane da molteplici problemi fisici, tornando a disposizione per le settimane finali e decisivo per la gara finale di La Spezia. Tatticamente parliamo di un fantasista dal sinistro violento e preciso, capace di fare male dalla distanza, sia da fermo che in movimento.

Nome: Amato Ciciretti

Anno di nascita: 1995

Club: Parma

Ruolo: attaccante

Carriera: Roma, Pistoiese, Messina, L'Aquila Benevento, Napoli, Parma.