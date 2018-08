La possibile rivelazione: Bakayoko, Milan per tornare quello di Montecarlo

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'obiettivo è quello di dimenticare l'ultimo anno non proprio esaltante vissuto con la maglia del Chelsea. Tiemoué Bakayoko metterà i suoi muscoli, la sua duttilità e la sua intelligenza tattica al servizio di Gennaro Gattuso e del centrocampo del Milan, sperando di ripetere lo straordinario percorso che lo ha portato a vincere a sorpresa il campionato con il Monaco nella stagione 2016-17.

A Milano sponda rossonera il centrocampista classe 1994 arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni. Un esborso importante, che il club ora di proprietà del fondo Elliott potrà effettuare solo nel caso in cui Bakayoko dimostri di essere il giocatore ammirato nel Principato. Nel centrocampo del Diavolo può ricoprire tutti i ruoli: Ringhio è pronto a consegnargli la maglia da titolare nel match di Napoli nella posizione di mezzala sinistra, con lo spostamento di Bonaventura nel trio d'attacco. Ma il transalpino può costituire anche una valida alternativa a Biglia, in un centrocampo a due (dove riesce a dare il meglio di sé) o a tre. Le prime partite potranno già dare indicazioni interessanti.

Nome: Tiemoué Bakayoko

Anno di nascita: 1994

Club: Milan

Ruolo: centrocampista centrale

Carriera: Rennes, Monaco, Chelsea, Milan