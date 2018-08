La possibile rivelazione: Barrow, una tripletta per ricominciare

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Un impatto impressionante, quello di Musa Barrow con la maglia dell'Atalanta. A Bergamo si fregano già le mani, perché in pochi mesi il valore del gambiano si è praticamente impennato. 23 reti in 18 partite di Primavera sono state più che sufficienti per la promozione in Prima squadra e tre partite per diventare titolare. In questo inizio stagione ha già migliorato il suo record di reti e realizzato la prima tripletta. L'obiettivo dichiarato dal gambiano è quello di arrivare a 15 reti in Serie A. Obiettivo non facile da raggiungere, con la pesante concorrenza di Duvan Zapata. Intanto Barrow ha già scalzato Cornelius (con annesse polemiche dell'agente, poi rientrate) e causato la cessione di Petagna. Il presente è suo, il futuro chissà: del resto la storia insegna come molti enfant prodige made in Africa si siano persi lungo la strada.

Nome: Musa Barrow

Anno di nascita: 1998

Club: Atalanta

Ruolo: punta centrale