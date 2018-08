La possibile rivelazione: Bernardeschi, il freddo dell'attacco bianconero

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il primo anno in bianconero è servito a Federico Bernardeschi per capire dall'interno le dinamiche di un club profondamente diverso da quello in cui era nato calcisticamente, la Fiorentina. Il secondo campionato con la Juventus servirà al ragazzo di Carrara per dimostrare che in quell'ambiente, quello di un club al top in Italia e in Europa, ci può stare senza alcun problema. Anche se i competitor per una maglia da titolare si chiamano Douglas Costa, Mandzukic, Dybala e Cristiano Ronaldo. La sua duttilità, ovvero la capacità di giocare su entrambe le corsie esterne del fronte offensivo, così come da trequartista centrale dietro la punta, potrebbe aiutarlo. E anche la sua freddezza caratteriale, che gli permette di affrontare anche i match più importanti con apparente facilità, potrebbe rivelarsi decisiva. Ci vuole calma e sangue freddo per essere un vincente.

Nome: Federico Bernardeschi

Anno di nascita: 1994

Club: Juventus

Ruolo: Attaccante

Carriera: Crotone, Fiorentina, Juventus