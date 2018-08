La possibile rivelazione: Boateng, il leader dalle mille vite

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Parlare di una possibile rivelazione in relazione al 31enne Kevin-Prince Boateng potrebbe sembrare un azzardo. L'ex Milan, però, calcisticamente parlando ha dimostrato di avere mille vite. Dagli esordi con l'Hertha Berlino, al saliscendi con Tottenham e Borussia Dortmund, alla consacrazione col Milan fino chiaroscuro con le maglie di Schalke04 e Las Palmas alla rinascita con l'Eintracht Francoforte, Boateng ogni volta che è stato dato per perso o per finito ha sorpreso tutto tornando ad essere il giocatore determinante dell'epoca rossonera. Il Sassuolo con lui spera di aver trovato, oltre che un elemento di grande esperienza e personalità, quella imprevedibilità che solo i grandi giocatori riescono a dare. Con il suo esempio, magari, anche giocatori mai definitivamente sbocciati come Babacar potrebbero aver modo di crescere.

Nome: Kevin-Prince Boateng

Anno di nascita: 1987

Club: Sassuolo

Ruolo: Attaccante

Carriera: Hertha Berlino, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan, Schalke04, Las Palmas, Eintracht Francoforte, Sassuolo