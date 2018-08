La possibile rivelazione: Campbell, pupillo di Wenger. Stupì Moratti

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Correva il 2014, anno dei Mondiali in Brasile. Massimo Moratti si dichiarò impressionato da due calciatori. "James Rodriguez e Joel Campbell". Se il primo fu l'ultimo Galactico di Florentino Perez, il costaricense eliminò con somma sorpresa e dispiacere di ognuno di noi l'Italia al Mondiale. Segnò all'Uruguay, corsa, dribbling e pure qualche rete. Solo che, nella sua lunga carriera a dispetto dell'età, lo score non è altrettanto goloso. Ventisette reti, nazionale esclusa, bottino non certo ricchissimo per un calciatore che fa dell'offesa la sua arma principale, e pure se mettiamo nel calderone anche coppe e coppette. L'esordio col Deportivo Saprissa e con l'Under 23 del Costa Rica fa gridare al Fenomeno un po' tutta Europa. Arsene Wenger ha lo zampino lungo e lo porta a Londra. In patria non era ancora andato in rete, dopo due anni e mezzo coi professionisti segna in Europa tre reti in 25 gare nel prestito al Lorient. Poi è un lungo girovagare. Betis, Olympiacos, poi prova a tornare all'ovile Arsenal perché Wenger non molla ma dopo quattro partite va in prestito al Villarreal. Sedici gare, una rete. Ancora Gunners: tre gol in diciannove sfide. Le stesse dello Sporting a Lisbona, al Betis altre delusioni e nove partite, otto in Liga e una in Copa. La trattativa col Frosinone nasce "con una chiamata nella notte", come ha raccontato l'intermediario del calciatore che poi ha spiegato. "Questo potrebbe essere l’anno della svolta, questo sì: ha 26 anni, è nel momento migliore dal punto di vista fisico. Viene da un Mondiale, dove ha giocato anche da titolare, si è sempre allenato: sono convinto che sarà utile alla causa del Frosinone". Se lo augurano tutti, da Stirpe a Longo. In fondo, è una scommessa per tutti. Anche per il ragazzo che viene dal Costa Rica che conquistò Arsene Wenger e poi impressionò Massimo Moratti.

Nome: Joel Campbell

Anno di nascita: 1992

Club: Frosinone

Ruolo: Esterno d'attacco

Carriera: Deportivo Saprissa, Puntarenas, Arsenal, Lorient, Betis, Olympiacos, Villarreal, Sporting CP, Betis Siviglia, Frosinone