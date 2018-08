La possibile rivelazione: Ciano, il sogno A dopo una vita in provincia

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Arrivare in Serie A a 28 anni con la consapevolezza che sia il momento giusto. E' questo il mood con il quale Camillo Ciano da Marcianise si appresta alla prima avventura nella massima serie. Dopo una lunga gavetta fra Serie C e Serie B il 28 del Frosinone lo scorso anno si è imposto come l'attaccante più completo della cadetteria. Quattordici gol e diciassette assist raccontano di un giocatore decisivo sottoporta ma anche a supporto degli altri. Un rendimento, questo, che giustifica di per se l'idea di misurarsi con la Serie A. Ovviamente le difficoltà saranno maggiori rispetto a quelle consuete della B, iniziando dal ritmo e dalla fisicità tipica dei calciatori della massima serie. Con Campbell, Perica, Pinamonti e Ciofani avrà il compito di guidare il Frosinone verso la salvezza. Scoprendosi decisivo anche nella massima serie.

Nome: Camillo Ciano

Anno di nascita: 1990

Club: Frosinone

Ruolo: Attaccante

Carriera: Lecco, Cavese, Crotone, Padova, Avellino, Crotone, Ceseba, Frosinone