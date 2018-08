La possibile rivelazione: Correa, sulle orme di Veron per affermarsi in A

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalla fantasia di un funambolo brasiliano come Felipe Anderson a quella più concreta di Joaquin Correa. La Lazio riparte dal Tucuman, che torna in Italia dopo l'esperienza non proprio esaltante con la maglia della Sampdoria. La carriera del ragazzo nato a Juan Bautista Alberdi è legata da un filo invisibile a quella di Juan Sebastian Veron: della Brujita ha raccolto il testimone all'Estudiantes, nel giorno dell'ultima partita del centrocampista con la maglia del club di cui diventerà presidente. E, come Veron, è volato nello Stivale per vestire blucerchiato. A lui si erano interessati anche Parma e Inter, ora la nuova avventura nella Lazio. Tutte squadre in cui l'ex asso argentino ha militato nella sua lunga parentesi italiana.

Quindici gol e 10 assist con il Siviglia, a testimonianza di una crescita che non è passata inosservata dalle parti di Formello. Igli Tare, che negli ultimi anni ha preso pochissime cantonate, ha scelto lui per raccogliere l'eredità di Anderson, volato in Premier League. Le caratteristiche di Correa si sposano bene con l'idea tattica di Simone Inzaghi: nel 3-4-2-1 può svolgere sia compiti da trequartista che da esterno alto destro, o addirittura giocare da falso nove (così lo ha schierato Sampaoli in Nazionale) per far rifiatare Ciro Immobile. In ogni caso può essere una risorsa molto importante per una Lazio intenzionata a migliorare i risultati delle ultime stagioni.

Nome: Carlos Joaquin Correa

Anno di nascita: 1994

Club: Lazio

Ruolo: trequartista

Carriera: Estudiantes, Sampdoria, Siviglia, Lazio