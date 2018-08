La possibile rivelazione: Dijks, scuola Ajax e forza fisica per la fascia

La scuola Ajax è già un marchio di fabbrica e una responsabilità in più per Mitchell Dijks, arrivato a Bologna per raccogliere l'eredità di Adam Masina. Il terzino però si è presentato al Dall'Ara segnando in Coppa Italia un gol di opportunismo degno di un centravanti. Alla prima di campionato ha mostrato grande personalità, spiccando come nota positiva nonostante il ko nel derby contro la SPAL e vincendo molti duelli sfruttando una mole insolita per un terzino (194 cm per 90 kg). Inzaghi punta forte su di lui, al punto che l'esterno sinistro di esperienza che potesse affiancarlo per rendere più graduale la sua crescita non è arrivato. L'ingaggio a parametro zero lo colloca giocoforza a vero e proprio affare, soprattutto se le prestazioni continuano su questo tenore.

Nome: Mitchell Clement Dijks

Anno di nascita: 1993

Club: Bologna

Ruolo: terzino sinistro

Carriera: Ajax, Heerenveen, Willem II, Norwich, Bologna.