La possibile rivelazione: Dusan Vlahovic, il millennial in salsa viola

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina ha scommesso forte su Dusan Vlahovic, centravanti classe 2000 che la squadra di Pioli ha portato in ritiro e ora al seguito dei grandi: tanto da prenotarlo a gennaio potendolo tesserare solo a giugno, per limiti raggiunti in termini di extracomunitari. Per lui un triplo record: col Partizan è diventato il più giovane debuttante nella storia del club entrando proprio con la sua ex squadra, l'OFK Beograd, il più giovane a giocare un derby di Belgrado (o derby eterno, ndr) e il più giovane a segnare un gol in campionato, contro il Radnik Surdulica, a 16 anni appena compiuti. Numeri impressionanti che hanno convinto la Fiorentina a scommettere su di lui, tanto da promuoverlo immediatamente al ruolo di vice-Simeone. Centravanti vecchio stile, dotato di una stazza invidiabile che lo rende perfetto come punta di riferimento del tridente.

Nome: Dusan Vlahovic

Anno di nascita: 2000

Club: Fiorentina

Ruolo: centravanti

Carriera: OFK Beograd, Partizan Belgrado, Fiorentina.