La possibile rivelazione: Fabiàn, strappato al Barça per stregare l'Italia

Tredici anni fa, quando arrivò per la prima volta nella cittadella sportiva del Real Betis, Fabiàn Ruiz - o più semplicemente Fabiàn, come preferisce lui - sussurrò a sua madre che il suo sogno massimo era quello di giocare la Champions League con la camiseta verdiblanca. A 22 anni il centrocampista spagnolo riuscirà a giocare la competizione che desiderava, ma lo farà con la maglia del Napoli. Non avrebbe mai voluto lasciare Siviglia e il club dov'è cresciuto e dove sua madre Chari lavora da dieci anni come addetta alla lavanderia. Una mansione sfruttata dalla stessa donna, che conserva ancora la maglietta dell'esordio di suo figlio in prima squadra e gli scarpini del suo primo gol al Benito Villamarìn, altro sogno realizzato. Centrocampista totale, box to box direbbero gli inglesi, per tanti in Spagna è considerato il futuro della Roja, dopo aver già giocato per le nazionali minori. Piedi buoni e grande tecnica, ma anche un fisico che ha subito una mutazione nel corso degli anni: quand'era nelle giovanili veniva preso in giro per quanto fosse piccolo, così il piccolo Fabiàn decise di mettersi al lavoro per diventare più grosso. Obiettivo raggiunto, tanto che ha dovuto perfino cambiare il suo stile di gioco. Una mutazione fisica seguita da una tecnica che l'hanno reso uno dei centrocampisti più interessanti del panorama spagnolo. Tant'è che gli occhi di tanti top club lo seguivano ad ogni partita già da un anno. La scorsa estate, ad esempio, il Barcellona provò a strapparlo al Betis in tutti i modi, cercando di inserirlo nell'affare Tello-Ceballos, ma né il club né il calciatore vollero separarsi. D'altronde il cocco di mamma avrebbe dovuto lasciare anche Chari, e poi chi glielo spiegava? Quest'anno il Napoli ce l'ha fatta a strappargli quella casacca biancoverde, presentandosi con la cifra della clausola rescissoria. E ora, dopo un brillante precampionato con tanto di super-gol all'esordio assoluto in azzurro, Fabiàn ha 30 milioni di motivi per continuare a dimostrare il suo enorme valore.

Nome: Fabián Ruiz Peña

Anno di nascita: 1996

Club: Napoli

Ruolo: Centrocampista

Carriera: Betis, Elche (prestito), Betis, Napoli