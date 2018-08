La possibile rivelazione: Fabio Depaoli, l'eclettismo prende vita

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Eclettismo e affidabilità: Fabio Depaoli è il volto nuovo del ChievoVerona, squadra tradizionalmente molto legata giocata a giocatori di esperienza ma anche per il proprio canterano è pronta a fare un'eccezione. Già Nazionale Under 21, il centrocampista si è adattato senza problemi al ruolo di laterale difensivo già l'anno scorso, tornando a fare il mediano nell'esordio in campionato contro la Juventus. Per il presente e il futuro un elemento su cui contare a occhi chiusi per D'Anna, alla ricerca di un nuovo equilibrio per una squadra fortemente rivoluzionata sul mercato. Cresciuto nelle giovanili gialloblù, il classe 1997 di Riva del Garda ha già quasi 100 presenze all'attivo in maglia clivense, con l'ottimo bottino di nove reti all'attivo.

Nome: Fabio Depaoli

Anno di nascita: 1997

Club: ChievoVerona

Ruolo: centrocampista

Carriera: ChievoVerona