La possibile rivelazione: Gerson, dalla doppietta al Franchi al viola

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Viene promosso in prima squadra all'età di 17 anni, facendo subito drizzare le antenne ai grandi club europei. Esordisce il 22 febbraio 2015, nella gara interna contro il Vasco da Gama: raccoglie 12 presenze e quattro gol e sempre contro il Vasco da Gama, realizza la sua prima ed unica rete nella Serie A brasiliana. Il centrocampista della Fiorentina Gerson non ha fino ad oggi raccolto quanto la sua classe cristallina lasciava intravedere ad inizio carriera, ma nell'estate del 2015 c'erano in particolare due club pronti a spendere fior di quattrini pur di assicurarsi le prestazioni di questo giovane fantasista. Roma e Barcellona, che hanno duellato a suon di milioni pur di assicurarsi il talentuoso classe 1997 verdeoro: la spuntarono i giallorossi, con grande disappunto dei blaugrana, mettendo a disposizione di Spalletti prima e di Di Francesco un giocatore capace di accendere immediatamente la manovra. L'incredibile coincidenza riguarda i primi due gol in Serie A del brasiliano, arrivati proprio a Firenze contro la sua futura squadra.

Nome: Gerson

Anno di nascita: 1997

Club: Fiorentina

Ruolo: centrocampista

Carriera: Fluminense, Roma, Fiorentina.