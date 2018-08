La possibile rivelazione: Gleison Bremer: duttilità per la difesa a 3

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

Il Torino ha scelto Gleison Bremer, non potendo puntare su Lucas Verissimo: il Toro aveva puntato il secondo perché in un momento di carriera diverso, reduce dall'annata della consacrazione con il Santos, ma alcune problematiche economiche hanno portato i granata a rinunciare al verdeoro. Bremer è decisamente più giovane ma ha già mostrato qualità importanti, che hanno convinto Petrachi e Mazzarri a scommettere su di lui, reduce da una stagione da titolare con l'Atletico Mineiro. In carriera il giovane difensore ha giocato solo in patria, guadagnandosi però il rispetto di compagni, avversari e del selezionatore Tite, che lo ha già adocchiato per il futuro della propria squadra. In granata il carioca ha allungato la lista di centrali a disposizione di Mazzarri, che col passaggio alla difesa a tre ha bisogno di giocatori eclettici e in grado di ribaltare velocemente l'azione in ambo le fasi. Da difensore moderno, il brasiliano corrisponde sicuramente a questa descrizione, anche se avrà comprensibilmente necessità di qualche mese per poterlo dimostrare.

Nome: Gleison Bremer

Anno di nascita: 1997

Club: Torino

Ruolo: difensore

Carriera: Atletico Mineiro