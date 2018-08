La possibile rivelazione: Jacob Rasmussen, subito in campo

© foto di Image Sport

Uno degli investimenti estivi dell'Empoli è Jacob Rasmussen, centrale danese classe 1997 che ha esordito con grande personalità nel campionato italiano aiutando gli azzurri a raccogliere tre punti subito pesanti nello scontro diretto casalingo contro il Cagliari. Per lui, cresciuto con l'Odense, una carriera da girovago dell'Europa che lo ha portato in Italia, alla corte di Andreazzoli. I primi a credere in lui, al punto da sradicarlo dalla Danimarca, sono i tedeschi dello Schalke 04: in Germania ha una esperienza anche con il St. Pauli, ma l'anno dopo è già tempo di tornare in Scandinavia. Un anno al Rosenborg, in cui si guadagna l'attenzione degli scout azzurri al punto da convincere gli azzurri all'investimento: quadriennale e subito in campo per fare la differenza.

Nome: Jacob Rasmussen

Anno di nascita: 1997

Club: Empoli

Ruolo: difensore

Carriera: Odense, Schalke 04, St. Pauli, Rosenborg, Empoli.