La possibile rivelazione, Justin Kluivert: dopo Schick, più di Under

Dopo l'investimento Schick, ecco Justin Kluivert: l'attaccante esterno acquistato dall'Ajax era uno dei talenti più ambiti di tutta Europa, ma Monchi si è mosso con grande rapidità e sfruttando gli introiti della scorsa Champions, ma anche e soprattutto i buoni rapporti instaurati con Raiola, si è portato a Trigoria il guizzante attaccante olandese. Diventato decisivo sin dalla primissima gara ufficiale, domenica scorsa contro il Torino, con l'assist decisivo in favore di Dzeko. Qualcuno lo ha avvicinato ad Afellay, con cui condivide certe qualità, di certo i tifosi giallorossi si augurano che non ne abbia anche la fragilità fisica. Pensare ad un tridente con l'altro gioiello del reparto avanzato, Cengiz Under, fa sognare i tifosi in ottica futura e presente: una bella sensazione per lo stesso Dzeko, che avrà al suo fianco un duo di velocisti in grado di fare la differenza anche in termini di assist.

Nome: Justin Kluivert

Anno di nascita: 1998

Club: Roma

Ruolo: attaccante esterna

Carriera: Ajax, Roma.