La possibile rivelazione: Kevin Bonifazi, la SPAL per imporsi in Serie A

Nel destino di Kevin Bonifazi c'è la SPAL. Il club ferrarese lo ha lanciato definitivamente nel calcio dei professionisti (dopo le brevi parentesi campane, tra Caserta e Benevento) e lo ha riportato a casa, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, nell'ultimo giorno della finestra estiva del mercato. Il difensore era stato cercato anche da Atalanta e Sassuolo, ma ha preferito aspettare per tornare a disposizione di Leonardo Semplici.

A Torino sperava di avere qualche chance in più, in virtù soprattutto della sua buona attitudine a destreggiarsi nella difesa a tre, tanto amata da mister Mazzarri. Il tecnico toscano, dopo averne bloccato la cessione a gennaio, ha accettato a malincuore di privarsi del classe 1996, che ora è atteso a una stagione da attore protagonista in terra estense. Le qualità dell'ex granata non sono mai state in discussione, ma questa è la stagione in cui dovrà confermarsi se vorrà ambire a un salto di qualità e alla maglia da titolare dell'Under-21 nel prossimo Europeo di categoria.

Nome: Kevin Bonifazi

Anno di nascita: 1996

Club: SPAL

Ruolo: difensore centrale

Carriera: Siena, Torino, Benevento, Casertana, SPAL