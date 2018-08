La possibile rivelazione: Kownacki, la nouvelle vague del calcio polacco

Alla scoperta delle possibili rivelazioni della Serie A 2018/2019 su Tuttomercatoweb.com: nuovi arrivi, calciatori in cerca di riscatto e giovani in rampa di lancio

L'ultima decade è stata decisamente proficua per il calcio polacco. Sono molti i calciatori di alto livello emersi nel paese dell'est Europa. Szczesny, Glik, Zielinski, Milik e Lewandowski sono solo alcuni dei giocatori che hanno riportato la Polonia al centro della cartina geografica del pallone. Fra le nuove leve c'è anche un talento sbarcato sulla sponda blucerchiata di Genova la scorsa estate: Dawid Kownacki.

Classe 1997 arrivato dal Lech Poznan il numero 99 della Samp nella sua prima stagione italiana è partito in sordina. Molta panchina e qualche apparizione nei finali di gara hanno dato conferma dell'apprendistato che stava portando avanti alla corte di Marco Giampaolo. Con il passare dei mesi e con l'arrivo dei primi gol Kownacki ha iniziato ad impressionare sia per l'abengazione alle ferree idee tattiche del tecnico che per la capacità di corsa. Usato principalmente come alternativa a Zapata quest'anno avrà la chance di partire dal primo minuto, sia come partner di Quagliarella che del neo acquisto Gregoire Defrel.

Nome: Dawid Kownacki

Anno di nascita: 1997

Club: Sampdoria

Ruolo: Attaccante

Carriera: Lech Poznan, Sampdoria