La possibile rivelazione: L. Felipe, scelto da Tare. Sulle orme di Strakosha

Più di due anni fa Luiz Felipe giocava nella Serie D brasiliana, in uno sputo di terra chiamato Itu. Contemporaneamente ad Igli Tare squillò il telefono e tra i tanti nomi che gli furono segnalati dal Sudamerica c'era proprio quello del difensore, allora diciannovenne, che s'era messo in mostra per la sua padronanza al centro del reparto. Certo, facile farlo in un campionato di basso livello, in Italia è tutta un'altra storia. Eppure il direttore sportivo della Lazio cominciò a visionare qualche video, studiò i suoi report e decise di dargli una possibilità. D'altronde c'era la possibilità di parcheggiarlo in Serie B, alla Salernitana, per farlo maturare al meglio. Fu colpito anche dai piedi buoni, caratteristica tipica dei brasiliani, e dalla sua visione di gioco. Stranamente alla prova del nove a Salerno il classe '97 fallì, collezionando soltanto sette presenze. Tornato alla Lazio, c'era da convincere Simone Inzaghi. Non Tare, ancora convinto del suo potenziale. Dopo aver fatto breccia nel cuore del ds, l'ex Ituano ha persuaso anche il suo allenatore, grazie ad una super-prestazione a San Siro, nello stadio che era stato dei suoi idoli Thiago Silva e Paolo Maldini. Come lui, un anno prima, aveva fatto anche Strakosha, che poi l'anno scorso s'è rivelata la rivelazione della stagione biancoceleste. Ora Luiz Felipe vuole ripercorrere le orme del suo compagno di squadra, bocciato in cadetteria ed esploso in Serie A. L'albanese è emerso come uno dei migliori portieri della scorsa stagione, chissà che quest'anno il brasiliano non possa essere uno dei migliori difensori. D'altronde Inzaghi l'ha lanciato subito da titolare contro il Napoli, dopo averlo schierato già 18 volte la scorsa stagione. Lui spera, si augura di diventare un perno per la nuova stagione. Col suo carattere allegro, il sorriso sempre in volto e gli occhi pieni di altri sogni ancora da realizzare.

Nome: Luiz Felipe Ramos Marchi

Anno di nascita: 1997

Club: Lazio

Ruolo: Difensore

Carriera: Ituano, Lazio, Salernitana (prestito), Lazio